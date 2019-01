Regionali Sardegna, M5s primo in scheda

Definito l'ordine progressivo dei nomi dei candidati alla presidenza della Regione così come appariranno nella scheda elettorale, in occasione delle regionali del 24 febbraio in Sardegna. Il primo nome sorteggiato dall'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Cagliari è quello di Francesco Desogus del Movimento Cinquestelle. A seguire: Christian Solinas (centrodestra), Vindice Lecis (Sinistra Sarda), Massimo Zedda (Progressisti di Sardegna), Paolo Maninchedda (Partito dei sardi), Mauro Pili (Sardi Liberi), Andrea Murgia (Autodeterminatzione). L'ufficio ha anche sorteggiato, per ogni circoscrizione elettorale, l'ordine progressivo delle liste. Un'operazione attuata unicamente per le coalizioni guidate da Solinas e Zedda, le uniche con più di una lista a sostegno.