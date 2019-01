Bruxelles, 2 docufilm sardi in concorso

Continua il successo per i due documentari "Made in Sardegna" di Francesca Lixi e Pietro Mereu, scelti a rappresentare il meglio della produzione documentaria italiana del 2018 nel prestigioso Festival Italia in Doc, che torna a Bruxelles dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019. La manifestazione - diretta da Paolo Grossi - è organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e da Bozar, sede dell'evento. Italia in Doc, vera e propria panoramica della grande vitalità del documentario italiano, assegna ogni anno il Premio della Giuria e il Premio del Pubblico.

Nove i documentari in concorso oltre ai due sardi: "Sono Gassman!" Vittorio Re della Commedia di Fabrizio Corallo, "Alla Ricerca di Europa" di Alessandro Scillitani, "Almost Nothing - CERN Experimental City" del collettivo ZimmerFrei ed Anna De Manincor, "Bulli e Pupe" di Steve Della Casa e Chiara Ronchini, "Libia, L'Ultimo Esodo" di Ruggero Gabbai, "Mondo Za" di Gianfranco Pannone e "Sorelle d'Italia" di Daniele Gaglianone. La giuria del Festival è composta da Jean A. Gili, Dominique Nasta, Erik Martens e Domenico Simone.

"L'uomo con la lanterna", scritto dalla stessa regista con la collaborazione di Wu Ming 2 e prodotto da Kiné, racconta un periodo, nella storia italiana, finito nell'oblio della memoria: quello delle concessioni internazionali. Il film, vincitore del premio Corso Salani al Trieste Film Festival 2018, è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission.

"Il Clan dei Ricciai" restituisce voce e dignità a tante persone dimenticate dal mondo, uomini che cercano di superare il passato e prendere il controllo della propria vita attraverso la storia di Gesuino, che con il suo clan di ex detenuti porta avanti con orgoglio una delle più antiche tradizioni della cultura sarda. Il film ha recentemente vinto il premio Ucca - L' Italia che non si vede al Biografilm Festival 2018 e il premio come miglior documentario al Nòt Film Fest 2018.