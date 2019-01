Donne del Vino, Pala rieletta alla guida

Elisabetta Pala è stata confermata alla guida delle "Donne del Vino della Sardegna". La giovane imprenditrice, a capo della Cantina Mora&Memo, a Serdiana resterà in carica per un altro triennio, affiancata dalla sua vice Desine Dessena, sommelier e degustatrice ufficiale Ais.

"Sono molto felice di questa rielezione - commenta Elisabetta Pala - perché guidare le Donne del Vino è un'esperienza entusiasmante, se pur molto impegnativa. In questi anni ho avuto modo di confrontarmi con donne piene di grinta che stanno dando un contributo significativo alla crescita del vino sardo nel mondo".

La delegazione regionale, composta da 34 produttrici, ristoratrici, enologhe e sommelier, si è riunita per la votazione a Benetutti. "Ringrazio tutte le delegate - continua Elisabetta Pala - per il rinnovo della fiducia che mi è stata accordata e per l'impegno e la passione con cui tutte insieme lavoriamo perché la Sardegna possa essere parte attiva della più grande organizzazione femminile mondiale del settore enologico, la più organizzata e la più vivace" Numerosi gli impegni che attendono le Donne del Vino già nei prossimi mesi. A partire dal 2 marzo, Festa del Donne del Vino in tutta Italia. Sono numerose le iniziative in programma nelle cantine dell'Isola. Dal 27 al 29 aprile, poi, la Sardegna ospita un forum contro la violenza sulle donne per ricordare Donatella Briosi, la sommelier uccisa dall'ex marito a Udine.

L' associazione Donne del Vino che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella sua filiera produttiva conta oltre 800 associate di cui la metà sono produttrici, 57 ristoratrici, 90 sommelier, 17 enoteche, 9 enologhe, 130 giornaliste, 30 socie onorarie e 72 legate a attività diverse.