Arriva il maestrale, allerta in Sardegna

Freddo e gelo hanno dato tregua in questi giorni ma l'arrivo del forte vento di maestrale fa scattare un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse fino alle 23 di lunedì 28 gennaio. Per tutta la giornata, con progressiva attenuazione dei fenomeni nella serata, si prevedono venti forti da Nord-Ovest, lungo le coste e fino a burrasca sui settori settentrionali. La protezione civile regionale mette in guardia anche per possibili mareggiate che si potrebbero verificare lungo le coste più esposte.