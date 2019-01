Sassari-Alghero, fronte unito territorio

Un consistente dispiegamento di forze politiche, istituzionali, economiche e sociali ha dato vita a una manifestazione promossa dal Comune di Alghero, dalla Rete metropolitana del Nord Sardegna e dalle forze sindacali e datoriali per tenere alta l'attenzione in vista dei passaggi ministeriali che dovrebbero sbloccare l'iter per la realizzazione della quattro corsie tra Sassari e Alghero.

Oltre duecento tra amministratori locali, vertici delle associazioni di categoria è rappresentanti sindacali hanno ribadito che "il territorio non molla la presa e porterà avanti la propria battaglia sino a quando non saranno concretizzati gli impegni assunti più di recente dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli". A capo della protesta, che potrebbe anche portare a un referendum consultivo sostenuto da 10mila firme, c'è il sindaco di Alghero, Mario Bruno: "i Ministri competenti vengano qui, anche in campagna elettorale, e portino non parole ma un documento che dice come la strada si possa realizzare. E che metta la parola fine a questa vergognosa attesa", ha detto lo stesso Bruno, criticato dal centrodestra cittadino per "un uso strumentale ed elettorale di una questione in stallo a causa del governo del Pd".

Ance Confindustria e Consulta delle costruzioni mantengono una posizione mediana: presenti alla manifestazione, ribadiscono che "il vero problema resta il Piano paesaggistico regionale, va superato".