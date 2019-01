Parità genere, candidati firmano impegni

E' sui temi della parità di genere l'ultimo confronto tra i candidati alla presidenza della Regione. Dopo un dibattito moderato dalla presidente di Giulia Giornaliste, Susi Ronchi, Christian Solinas (centrodestra), Massimo Zedda (Progressisti di Sardegna), Francesco Desogus (M5s), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) e Vindice Lecis (Sinistra sarda), hanno siglato i cinque punti della Carta di Impegni per la Parità scritta dalle donne del Coordinamento 3 Sardegna.

Tutti - assente Mauro Pili (Sardi liberi) - si son detti d'accordo sulla necessità di istituire un assessorato regionale alle Pari opportunità e di trasformare l'attuale commissione regionale Pari opportunità in una commissione consiliare vera e propria. Hanno anche condiviso l'idea di promuovere la partecipazione femminile in tutti gli ambiti pubblici e privati. Gli altri tre punti della Carta e l'attuazione di un piano straordinario per l'occupazione femminile. Poi, in materia di salute: la realizzazione delle Breast unit certificate da linee guida nazionali ed europee, con personale medico e infermieristico dedicato, la pianificazione di un Percorso salute donna Ospedale-territorio, e garantire la piena operatività del Registro Tumori.

Infine l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, già previsto dalla Finanziaria 2018 e che comprenda anche l'attivazione di un Codice rosa per la immediata presa in carico dei soggetti vittime di violenza.