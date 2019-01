Job Day: uso dei droni e web reputation

Progetto Aerodrone e Web reputation: sono due dei seminari più frequentati dai ragazzi che partecipano alla seconda e ultima giornata di Sardinian Job Day, la manifestazione organizzata dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal), diventata il più importante momento di incontro tra cittadini e imprese a livello nazionale.

Il primo racconta le nuove opportunità di lavoro che derivano dall'utilizzo dei droni. L'iniziativa dell'agenzia di formazione Insignia è rivolta a giovani sino ai 35 anni. Tre moduli: Filmmaking con utilizzo di droni, uso dei droni per ispezioni e rilevazioni industriali edili e archeologiche, uso dei droni nell'agricoltura di precisione. Gli sbocchi professionali principali: la tv, sport e matrimoni, docufilm e videogiochi.

L'obiettivo è quello di "formare un professionista che sta nell'economia di oggi", spiegano gli organizzatori.

L'altro workshop, "Reputazione online e personal branding", mira ad "aiutare a far capire come muoversi online nella ricerca del lavoro e, per i professionisti, come posizionare il proprio brand nel web pensando a se stessi come a un'impresa", spiega il responsabile comunicazione di Casartigiani Sardegna, Salvatore Carvone. "Chi si occupa di selezione del personale, come prima cosa legge i profili social dei candidati - aggiunge - per questo è necessario prestare attenzione alle impostazioni sulla privacy e a ciò che si pubblica sui social".

Come evitare una web reputation negativa? "Monitorando costantemente la nostra immagine sul web".

Tre strumenti: "Google Alerts, semplice e gratuito, oppure Talk walker e Social mention, gli ultimi due offrono una panoramica sui propri profili social, ma nel caso delle aziende possono essere utilizzati anche per monitorare i concorrenti.