Gdf: cambio al comando tenenza Ozieri

(ANSA) - SASSARI, 25 GEN - Cambio al comando della tenenza di Ozieri della Guardia di finanza.

In presenza del comandante provinciale, Giuseppe Cavallaro, il luogotenente Salvatore Coronas ha preso il posto del luogotenente Giovanni Soddu, chiamato a ricoprire un nuovo importante incarico nella tenenza di Porto Torres.

Il colonnello Cavallaro ha manifestato grande apprezzamento per Soddu e il lavoro svolto dal reparto di Ozieri negli oltre dieci anni in cui l'ha comandato, e ha augurato buon lavoro a entrambi i sottufficiali in vista dei nuovi impegni appena assunti. (ANSA).