Suppletive Cagliari, si vota domenica

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - Domani, dalle 7 alle 23, si vota per il seggio alla Camera lasciato libero dal velista Andrea Mura, eletto il 4 marzo con il Movimento 5 stelle, poi dimessosi ed espulso dal M5s a seguito delle polemiche sulle sue assenze in Parlamento. Per il collegio uninominale di Cagliari sono poco più di 240mila gli elettori: oltre al capoluogo, si vota anche a Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Quartu, Quartucciu, Sinnai e Villasimius.

Quattro gli sfidanti in corsa: per il centrodestra Daniela Noli, 42 anni, ex dipendente del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale; per i pentastellati l'ingegnere ambientale e assessore al Comune di Carbonia Luca Caschili, 46 anni; per CasaPound Enrico Balletto, 45 anni, allenatore di pallavolo e già candidato nell'uninominale al Senato in occasione delle ultime politiche; per il centrosinistra il giornalista di 62 anni Andrea Frailis.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle urne, alle 23. (ANSA).