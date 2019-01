Ritrovati a Nuoro i giovani scomparsi

Sono stati rintracciati e riconsegnati ai genitori la 15enne, il coetaneo e il ragazzo di 21 anni di Maracalogonis e Decimomanniu, scomparsi da sabato scorso. La quarta minorenne che si trovava con loro, lunedì aveva già fatto rientro a casa. I tre sono stati rintracciati dai carabinieri di Nuoro: si erano rifugiati in una palazzina abbandonata in cui vivono senza tetto.

I carabinieri di Iglesias e di Quartu li stavano cercando dallo scorso weekend, quando i genitori hanno segnalato la loro scomparsa. I ragazzi erano usciti per andare a scuola, ma nell'istituto non erano mai arrivati. Le ricerche si sono subito concentrate nel Nuorese anche grazie ad alcune segnalazioni ricevute da parte di alcuni cittadini. Lunedì qualcuno li aveva visti vicino ad un self service con distributori automatici di snack e bibite. Ieri sera sera l'ennesima segnalazione che ha portato a individuare il luogo, il quartiere Seuna a Nuoro, in cui i ragazzi si trovavano. I tre avevano trovato rifugio nell'abitazione occupata da un cittadino romeno, la casa era sprovvista di luce e acqua.