Pisacane rinnova col Cagliari fino 2020

Il difensore rossoblù Fabio Pisacane rinnova con il Cagliari: il calciatore ha firmato un nuovo accordo con il club sino al 2020, con opzione per il 2021. Arrivato in Sardegna nell'estate 2015, ha sinora disputato 98 presenze con la maglia del Cagliari e ha realizzato tre gol. Tra questi spicca quello della vittoria sul Milan nell'ultima partita ufficiale giocata allo stadio Sant'Elia, il 28 maggio 2017, il primo realizzato dal difensore in Serie A.