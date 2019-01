Discarica eternit in sito archeologico

(ANSA) - NUORO, 17 GEN - Una discarica abusiva con la presenza di eternit è stata scoperta e sequestrata a Tortolì dagli agenti del Commissariato, in località "S'Ortali e su Monte", dove sorge l'omonimo sito archeologico. In una strada di penetrazione agraria, gli agenti hanno rinvenuto 35 lastre ondulate in eternit di 2 metri e mezzo di altezza e di circa un metro di larghezza. Trovata anche una lastra in vetro resina delle stesse dimensioni e vario materiale ammassato ed indefinito.

Sul posto sono intervenute anche le Guardie Ecozoofile dell'Associazione nazionale protezione animali, natura e ambiente (Anpana) per mettere in sicurezza il sito archeologico.