Berlusconi alle sarde, votate la Noli

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - "Daniela Noli è l'unica donna in campo per le suppletive, quindi alle donne sarde dico di approfittare dell'occasione e di votarla". Così Silvio Berlusconi a Quartu, durante il tour elettorale a sostegno della candidata del centrodestra per il voto di domenica 20 alle suppletive per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera. "Si tratta di una persona esperta - ha spiegato - una psicologa che ha lavorato a lungo in Forza Italia: in Parlamento saprà portare le istanze della Sardegna e soprattutto delle donne".

Quanto all'alleanza nell'Isola con la Lega, ha detto: "Il centrodestra unito è il futuro dell'Italia, dell'Europa e del mondo: noi rappresentiamo un'idea liberale della politica che oggi bisogna difendere. Attualmente siamo molto preoccupati perché nulla di buono arriva dalle decisioni di questo governo".

Secondo il leader di Fi, l'esecutivo gialloverde "non reggerà a lungo: è un'alleanza innaturale".