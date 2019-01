Salvini incontra Riformatori su accise

Il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato alcuni esponenti dei Riformatori, a margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura a Cagliari. Tema del breve confronto sulle accise per i carburanti, con la richiesta dei riformatori di modifica delle norme di attuazione per far sì che la Sardegna possa beneficiare delle risorse sui prodotti petroliferi prodotti e non su quelli consumati.

"C'è stata grande attenzione da parte del ministro Salvini - spiega all'ANSA il coordinatore regionale Pietro Fois - gli abbiamo consegnato una lettera per chiedere un'incontro urgente tra Governo e Regione e il vicepremier ci ha garantito il massimo impegno". Per questo motivo i Riformatori sospendono il presidio col camper davanti alla presidenza della Regione in viale Trento a Cagliari.