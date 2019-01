Carabinieri Nuoro, Murgia guida stazione

(ANSA) - NUORO, 14 GEN - Il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Nuoro è il luogotenente Pietro Murgia. Il sottufficiale, che ha 56 anni ed è originario di Olzai, prende il posto del luogotenente Antonio Carboni che è andato in pensione.

Murgia ha ricoperto numerosi incarichi nella Penisola e in Sardegna, tra cui quelli di comandante delle stazioni di Cormons e Lula e prima ancora quale responsabile dell'Aliquota carabinieri di Tolmezzo e Nuoro e delle sezioni di polizia giudiziaria delle rispettive Procure. Ha prestato inoltre servizio al Nucleo Operativo della Compagnia carabinieri di Nuoro nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, sulle rapine in danni di istituti di credito.