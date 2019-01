Scioperi: 11 voli cancellati a Cagliari

Sono 11 i voli cancellati a Cagliari a causa dello sciopero dei controllori di volo dell'Enav dalle 13 alle 17. Nessun disagio, invece, si registra per ora ad Alghero, dove non sono previsti arrivi o partenze in quella fascia oraria e a Olbia, dove per ora i collegamenti non hanno subito nessuna modifica. nello scalo cagliaritano, inoltre, si è registrato qualche ritardo dovuto alla presenza di ghiaccio sulle ali degli aerei che hanno effettuato i primi voli della mattina: è il caso del Roma (Ciampino)-Cagliari di Ryanair delle 9:30 che è atteso per le 11. Di conseguenza, lo stesso aeromobile che sarebbe dovuto ripartire dallo scalo sardo alla volta di Treviso alle 9:55 dovrebbe decollare non prima delle 11:30.

I collegamenti cancellati a Cagliari a causa dello sciopero sono: il volo Vueling delle 12:50 in arrivo da Barcellona, i voli Alitalia delle 13:05 in arrivo da Roma, delle 14:40 da Milano Linate e quello delle 15 in arrivo da Fiumicino. Stop anche al volo Catania-Cagliari di Ryanair delle 17:35.

Non partiranno dal capoluogo, invece i voli Barcellona (Vueling) delle 13:35, per Catania (Ryanair) delle 14:25 e i voli Alitalia per Roma delle 14:35, per Milano Linate delle 15:25 e per Fiumicino delle 15:45. Infine cancellato il volo Ryanair per Bergamo Orio al Serio delle 15:40.