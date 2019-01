Bruciata auto gestore chiosco bar Nuoro

Un incendio di origine dolosa ha distrutto questa notte a Nuoro l'auto, una Mini Cooper, appartenente al gestore del chiosco bar della Solitudine. l'auto era parcheggiata in Via del Pozzo. La squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta intorno alle 2:00. Le fiamme hanno interessato la facciata della vicina abitazione al civico 34, che è stata annerita dal rogo e dal fumo, ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto, è intervenuta anche la Polizia Scientifica della Questura di Nuoro che, insieme ai Vigili del fuoco, ha provveduto a effettuare i rilievi per accertare le esatte cause dell'incendio e risalire agli autori del gesto.