Allerta per gelo e neve in Sardegna

Dopo l'allerta per la burrasca di maestrale, scatta in Sardegna un nuovo avviso della Protezione civile regionale per il gelo. A partire dalla serata di mercoledì 9 e fino almeno a venerdì 11 sono infatti previste temperature molto basse, inferiori ai 2 gradi in pianura, in progressivo calo nel corso delle 48 ore segnalate nel bollettino. Probabili gelate nelle ore più fredde. Già annunciate nella penultima allerta, sono inoltre possibili nevicate a quota medio-bassa (al di sopra dei 500 metri) dalla serata di mercoledì e nelle prime ore di giovedì 10.





TORNA LA NEVE NEL NUORESE, DISAGI SULLE STRADE. Nevica nel Nuorese nei centri sopra i 500 metri. Sulle Statali 389 e 131, all'altezza dei valici a Corr'e Boi e Campeda, stanno intervenendo i mezzi spazzaneve dell'Anas. Disagi anche sulla Provinciale 7 Desulo-Fonni, dove sono in azione altri due mezzi spazzaneve della Provincia. Nelle strade interessate dalle nevicate sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale.