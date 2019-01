Nazionale sarda No limits a Montecarlo

(ANSA) - CAGLIARI, 8 GEN - Prima uscita del progetto sportivo della Nazionale sarda di calcio: la magliettina della rappresentativa isola sarà indossata a Montecarlo per l'esordio assoluto in occasione del torneo internazionale Conifa Euro No Limits che si svolgerà nel Principato di Monaco dall'11 al 13 gennaio.

In campo la Nazionale sarda di calcio a 7 No Limits, riservata ad atleti con disabilità. La squadra del Ct Gianluca Pinna, allenatore dell'Asd "I Fenicotteri - Una ragione in più" di Oristano, affronterà le nazionali del Principato di Monaco, di Nizza e della Padania, in un quadrangolare allo "Stade des Moneghetti". Questa la lista dei convocati: Silvio Tolu, Sergio Medda, Christian Maoddi, Mauro Pisanu, Michael Mulas, i fratelli Fabio e Andrea Fà, Francesco Chessa, Giovanni La Rosa e Marco Dessì. "È un enorme onore e piacere che il primo impegno in un torneo internazionale ufficiale della Nazionale Sarda avvenga nella categoria atleti speciali", ha dichiarato Gabrielli Cossu, presidente di Fins.

"Per noi lo sport è sempre veicolo di valori sociali e culturali, e questa iniziativa li rappresenta al meglio. Tutto questo in attesa dell'esordio della prima squadra della nazionale in programma la prossima primavera".

"Sarà un'emozione unica poter rappresentare la Sardegna a livello internazionale, i suoi valori sportivi ma anche umani - ha commentato Francesco Enna, dirigente Fins e coordinatore del progetto -. I ragazzi che prenderanno parte alla competizione sono tutti molto orgogliosi di poter vestire la maglia della Nazionale Sarda e siamo sicuri che riusciremo a trasmettere il nostro entusiasmo e il nostro amore per la Sardegna a tutti i sardi". (ANSA).