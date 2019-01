Tavolo centrodestra su programma e liste

Programma, liste, adempimenti burocratici pre-voto e impostazione della campagna elettorale del centrodestra sono all'ordine del giorno di un incontro che sarà tanto politico quanto di carattere organizzativo. Il tavolo della coalizione, in programma domani alle 15.30 nella sede del Psd'Az in viale Regina Margherita a Cagliari, sarà il primo post investitura a Barumini di Christian Solinas come candidato governatore. Al senatore sarà sottoposta una bozza del progetto sul quale ha lavorato per tutto il mese di dicembre il tavolo bis coordinato da Dario Giagoni (Lega) e incaricato di stilare i punti programmatici principali: una quindicina in tutto che andranno a costituire un testo snello, di facile lettura, con una pagina dedicata a ogni singolo tema.

Alla riunione di domani, coordinata come sempre dal deputato e commissario del Carroccio per la Sardegna, Eugenio Zoffili, parteciperanno gli esponenti delle undici sigle dello schieramento. Ognuno, per quello che riguarda la propria forza politica, esporrà lo stato dell'arte sulla composizione degli elenchi elettorali. Alcuni capilista sono già sicuri: nella Lega a Cagliari correrà Andrea Piras, coordinatore dei giovani, in Gallura la prima posizione sarà occupata da Dario Giagoni, Pierluigi Saiu sarà primo a Nuoro e Annalisa Mele (medico di Pronto soccorso) a Oristano. Nonostante l'alleanza stretta in occasione delle politiche, Carroccio e Psd'Az presenteranno liste separate. In quelle dei sardisti, oltre agli uscenti, ci saranno tra gli altri il presidente del partito Antonio Moro (nel collegio di Sassari), il giornalista ex An Ignazio Artizzu a Cagliari, il sindaco di Ollolai Efisio Arbau a Nuoro, Domenico Gallus a Oristano.

Spazio agli uscenti anche in Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nei Riformatori non si ricandiderà l'attuale capogruppo Attilio Dedoni, prevista invece la corsa in Gallura dell'ex An Matteo Sanna.(ANSA).