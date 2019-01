Travolto da auto pirata: morto il 90enne

(ANSA) - CARBONIA, 5 GEN - È morto all'ospedale Sirai di Carbonia, Salvatore Murgia, il pensionato di 90 anni travolto da un'auto pirata ieri sera a Teulada.

L'anziano era stato trasportato con codice rosso in ospedale, non sembrava in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate durante la notte ed è deceduto.

I carabinieri della Compagnia di Carbonia adesso stanno cercando di rintracciare il conducente dell'auto pirata che rischia l'arresto per omicidio stradale. La zona in cui è avvenuto l'incidente non sarebbe provvista di telecamere e al momento non ci sarebbero testimoni. In mano ai militari c'è, però, un frammento dell'auto rimasto sull'asfalto dopo l'incidente. (ANSA).