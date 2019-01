Polizia postale: crescono truffe online

Quattordici denunciati e due arrestati per reati legati alla pedopornografia, sette per diffamazione, 57 deferiti per truffe in rete e tre per violazioni del diritto d'autore. Sono alcuni dei numeri relativi al bilancio di un anno di attività del Compartimento della Polizia postale della Sardegna.

Nell'ambito della pedopornografia online, gli specialisti della Polizia hanno controllato 1.047 siti internet, arrestato due persone e denunciato altre 14. Nell'ambito dei reati contro la persona perpetrati sul web, "il ricatto on line - spiegano dalla Postale - è un fenomeno in continua crescita anche in ambito regionale dall'inizio dell'anno, atteso che il dato emerso è parziale e fortemente ridotto rispetto alla reale entità del fenomeno e ha portato alla denuncia di una persona".

Sette, invece, i denunciati per le diffamazioni in rete.

In crescita le truffe on line: nel 2018 la Polizia postale ha denunciato 57 persone e ricevuto circa 463 segnalazioni di truffe o tentate truffe. Importanti anche i risultati ottenuti nel campo del financial cybercrime: di recente è stata portata a termine con la collaborazione di altri trenta Paesi l'operazione "Emma4" che ha consentito di individuare 13 "money mules". "Si tratta - spiegano gli specialisti della Polizia - di riciclatori primi destinatari delle somme provenienti da attacchi informatici e campagne di phishing, che offrono la propria identità per l'apertura di conti correnti e carte di credito sui quali vengono poi accreditate le somme illecitamente carpite".

Nello stesso ambito sono stati denunciate altre tre persone per frode informatica e utilizzo illecito di codici di carte di credito.