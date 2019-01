Spiaggia Teulada, stop servitù militari

La spiaggia di Porto Tramatzu a Capo Teulada torna libera e non sarà più ad uso esclusivo dei militari. Dopo l'accordo siglato nel dicembre 2017 tra l'allora ministra della Difesa Pinotti e il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, il governatore sardo è stato convocato a Roma per martedì 8 gennaio dalla ministra attuale Elisabetta Trenta, per la cessione anticipata del litorale del sud ovest dell'Isola.

L'appuntamento è fissato per le 12 a Palazzo Baracchini, in Via XX Settembre 8 a Roma. Nel frattempo il ministero ha già comunicato alla Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Cagliari l'avvio di riconsegna formale dell'area censita quale Demanio Marittimo "in quanto non più utile ai fini istituzionali" proponendo, al contempo, una variante al DPCM 1989, per semplificare le procedure per un uso turistico e ricettivo della spiaggia.

Saranno sempre garantite le attività del Poligono di Teulada e saranno previste convenzioni d'uso con clausole di protezione sociale per il personale della Difesa appartenente alle fasce di reddito più basse.