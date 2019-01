Oristano, morti 9 cavallini della Giara

Colpiti da un male ancora oscuro, anche se si tende ad escludere un fatto virale, nove cavallini del circolo ippico Giara Oristanese sono morti all'interno della scuderia della stessa associazione, una delle due che preparano i minicavalieri della Sartigliedda, la giostra equestre che si corre l'ultimo lunedì di Carnevale con le stesse modalità della Sartiglia dei grandi, in programma invece la domenica e il martedì.

I nove esemplari, frutto di incroci con i cavallini della Giara di Gesturi, hanno manifestato problemi di salute a ridosso di Natale e in pochi giorni è sopraggiunta la morte. Del fatto è stato informato l'Ufficio veterinario della Assl di Oristano, che ha già avviato i necessari accertamenti per accertare le cause esatte del decesso. La perdita dei cavallini costituisce un duro colpo per il Giara Oristanese, ma i responsabili del circolo assicurano che non verrà compromessa la partecipazione alla prossima Sartigliedda.