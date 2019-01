Maltempo: allerta gelo in Sardegna

Scatta l'allerta della Protezione civile regionale per l'ondata di gelo attesa anche in Sardegna. L'avviso parte dalle notte di giovedì 3 fino al mattino di sabato 5 gennaio. Si prevedono nell'Isola, in pianura, temperature minime in picchiata: inferiori a -3 gradi e al di sotto dei 2. Probabile gelate nelle ore più fredde.

Il bollettino raccomanda massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili e prestando attenzione al fondo stradale. Sconsigliato l'uso delle due ruote. Si ricorda inoltre che lungo la statale 131 sull'altopiano di Campeda, per effetto dell'avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) o di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati.