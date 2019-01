Petardo inesploso, 2 feriti nel Nuorese

Due giovani di 19 e 20 anni sono rimasti feriti a Orotelli, in provincia di Nuoro, dopo l'esplosione di un petardo inesploso durante i festeggiamenti di Capodanno. Il fatto è avvenuto intorno alle due di notte.

Entrambi sono stati trasportati dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro e sono stai ricoverati in codice rosso: uno dei due ha riportato ferite alla mano e agli arti inferiori mentre l'altro ha avuto escoriazioni in tutto il corpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Orotelli che lavorano per ricostruire la dinamica dell'incidente. I due ragazzi hanno raccontato agli inquirenti di essere incappati in un petardo a terra che non era ancora esploso, mentre passeggiavano in una via del centro. Uno dei due poi lo avrebbe toccato incautamente col piede facendolo esplodere e provocando ferite ad entrambi.