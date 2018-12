In casa 1 kg di droga, 20enne arrestato

Utilizzava la casa come deposito per la droga. All'interno ne aveva nascosto oltre un chilo, ma i carabinieri delle Stazioni di San Bartolomeo e Villanova, con la collaborazione delle unità cinofile della Guardia di finanza, hanno perquisito la sua abitazione in via Schiavazzi a Sant'Elia, trovando tutto l'occorrente per il confezionamento e lo spaccio. In manette è finito Mauro Piras, 20 anni. Il blitz è scattato durante la notte. I militari hanno recuperato e sequestrato oltre 93 grammi di hascisc, oltre un chilo di marijuana, 23 grammi di eroina e 74 di cocaina. Trovati anche oltre 500 euro in banconote di vario taglio e 3 bilancini di precisione.