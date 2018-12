Sardinia Post Magazine celebra Maria Lai

Nuovo numero di Sardinia Post Magazine, il bimestrale cartaceo che racconta la Sardegna con approfondimenti, reportage, inchieste, articoli di attualità, rubriche e curiosità. Dai primi di gennaio la rivista sarà in vendita nelle edicole di Cagliari ed è la prima firmata dal nuovo direttore Guido Paglia.

L'editoriale di apertura è affidato alla scrittrice Cristina Caboni. Si intitola "Il vincente cammina, non corre...". È una riflessione sui "fili della vita che ognuno di noi crea e intreccia", scrive intessendo il proprio commento con la storia di copertina dedicata alle celebrazioni per i cento anni di Maria Lai, la straordinaria artista di Ulassai nata il 27 settembre del 1919.

E in un ampio servizio si racconta come l'Isola e il mondo intero si preparano a celebrare Maria. C'è una mappa delle mostre in Italia e nel mondo e un'intervista alla nipote e unica erede, Maria Sofia Pisu. Poi il reportage dedicato ad Aggius, il paese dei celebri telai di Maria. Tra i servizi di attualità quello che ripercorre i 18 anni del Ris di Cagliari e l'intervista al governatore Francesco Pigliaru che fa un bilancio dei cinque anni a Villa Devoto a pochi mesi dalla fine della legislatura.