Moto contro guard rail su SS125,un morto

Tragedia sulla nuova Statale 125 nel territorio di Burcei. Un motociclista di 23 anni ha perso la vita, mentre un altro centauro, un 58enne di Assemini, è rimasto ferito in modo grave. La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu.

La vittima si chiavava Giovanni Niola. I due viaggiavano in sella alla Kawasaki 600 condotta dal 23enne. Arrivato all'altezza del chilometro 40,200 il giovane, per cause non accertate, ha perso il controllo della moto che dopo una sbandata è finita contro il guard rail. Conducente e passeggero sono stati sbalzati dalla due ruote, finendo sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118 e dei carabinieri della Compagnia

di Quartu. Per il 23enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 58enne è stato invece trasportato a Muravera