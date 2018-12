Incendio distrugge 150 balle di foraggio

Sono state spente solo questa mattina le fiamme che hanno distrutto un pagliaio nelle campagne di Bortigali, località "rio Murtazzolu". Sul posto i vigili del fuoco di Nuoro e di Macomer hanno dovuto lavorare per oltre 10 ore per avere la meglio sul rogo che potrebbe essere stato stato causato da un corto circuito. Il capannone in muratura è stato fortemente danneggiato dalle fiamme che hanno mandato in fumo circa 150 rotoballe di foraggio.