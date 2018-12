Anziano muore carbonizzato nel caminetto

Un uomo di 70 anni, Valerio Serra, è morto carbonizzato nella sua abitazione di Bauladu (Oristano) in via Grazia Deledda. Secondo i primi accertamenti è caduto nel fuoco del caminetto che aveva acceso per riscaldarsi e non è più riuscito a rialzarsi. L'uomo, invalido con problemi di deambulazione, abitava da solo ed era seguito dai Servizi sociali del Comune e da una badante. E' stata proprio lei, stamattina, a trovarlo privo di vita davanti al caminetto. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.