Tentata rapina in farmacia a Monserrato

Tentata rapina ieri sera in una farmacia a Monserrato. Nel mirino è finita la "Dall'Apa", in via del Redentore.

Intorno alle 20 un bandito con il volto coperto da passamontagna e armato di coltello ha fatto irruzione nella farmacia. Il malvivente si è avvicinato alla cassa nel tentativo di prendere il denaro. Proprio in quel momento è uscito fuori da una stanza sul retro il titolare che ha reagito. I due hanno avuto una breve colluttazione e il rapinatore è fuggito senza prendere nulla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu e della Stazione di Monserrato che hanno avviato le indagini.