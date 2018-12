Dune Chia: Grig, area non è demaniale

"Il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha stipulato un contratto preliminare di compravendita per atto pubblico con uno dei comproprietari per una quota corrispondente a 4 ettari delle dune e della spiaggia di Chia perché sono di proprietà privata e sono oggetto di attenzione da parte di grandi investitori internazionali". Lo ribadisce l'associzione ecologista precisando che si tratta di un'area non demaniale e che la campagna "Salviamo insieme dune e spiaggia di Chia" ha dunque l'obiettivo di salvaguardare le dune e la spiaggia anche per le generazioni future e garantirne la fruizione pubblica.

"Sabbia finissima, macchia mediterranea con Ginepri secolari, disegnati dal vento e dal mare, rifugio di una fauna selvatica sempre più rara, luci e colori di una natura che dobbiamo preservare e fruire con estrema attenzione. Le dune e la spiaggia sono in pericolo, non solo per colpa dei maleducati che gettano rifiuti o dei vandali che danneggiano i ginepri".

"Al contrario di quanto affermato erroneamente dall'Amministrazione comunale di Domus de Maria (anche con la deliberazione Giunta municipale n.124 del 20 dicembre 2018, che rimarca "il fatto acclarato che tutte le aree dunali sono state nel tempo demanializzate") - spiega il Grig - sono di proprietà privata, fin a pochi metri dalla battigia marina, caso raro in Italia. Non si tratta di area demaniale, come dimostra chiaramente l'estratto (dicembre 2018) dal SID - Portale del Mare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Intanto si sta registrando un grande sostegno collettivo, con il coinvolgimento di tante persone che hanno compreso il significato 'popolare' dell'iniziativa. "Di grande rilievo il sostegno pubblicamente espresso da parte di Piero Pelù e di Piero Marras", conclude il Grig. Si può contribuire all'acquisto delle dune e della spiaggia di Chia con un versamento sul conto corrente postale n.22639090 intestato a Associazione Gruppo d'Intervento Giuridico (causale "dune e spiaggia di Chia") oppure con un bonifico bancario (codice IBAN IT39G0760104800000022639090). A chi contribuirà con almeno 30 euro sarà inviato un simbolico attestato di benemerenza.