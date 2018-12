Policlinico Sassarese è riaccreditato

La Regione ha concesso il nuovo accreditamento al Policlinico Sassarese. La notizia è stata data dal sindaco di Sassari, Nicola Sanna, nel corso del Consiglio comunale aperto convocato proprio per parlare della sanità e della situazione della struttura privata della città. L'accreditamento, concesso solo per le attività ambulatoriali e di diagnostica è un passo fondamentale per salvare la struttura e il posto di lavoro di 200 operatori e favorire il passaggio di proprietà della casa di cura privata, sotto procedura di concordato preventivo al Tribunale fallimentare di Sassari.