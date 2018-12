Festa alberi, 1000 piante a S.Bartolomeo

Oltre 1000 piante messe a dimora dai bambini delle scuole cagliaritane per la settima festa degli alberi al Borgo nuovo di San Bartolomeo. Per imparare a rispettare il verde, ma anche nel nome della solidarietà e dell'accoglienza. L'iniziativa, organizzata dal Comune con la collaborazione di Legambiente, ha un obiettivo: sensibilizzare i cittadini, partendo dalle bambine e dai bambini delle scuole elementari e medie alla difesa e valorizzazione del verde. Appuntamento domani alle 9.30 con ingresso dalla via Delogu. Muniti di rastrelli, palette e innaffiatoi e aiutati dagli operai del Servizio Verde pubblico e dei volontari di Legambiente, i piccoli giardinieri concluderanno la piantumazione iniziata nella scorsa edizione dando vita al primo passo dell'imminente lavoro di definitiva riqualificazione di quell'angolo di città. Ogni pianta ora porterà un'etichetta col nome del bambino-giardiniere. Accanto alle essenze di macchia mediterranea sono stati piantati noci, mandorli, sei grandi ulivi e sei jacarande del vivaio comunale. L'area sarà inoltre dotata di cestini portarifiuti e panchine. "Nel segno della "sostenibilità che contrassegna gli interventi dell'amministrazione - ha spiegato l'assessore dell'ambiente Paolo Frau nella conferenza stampa di presentazione - saranno diversi i componenti d'arredo urbano riciclati". È anche presente una fontanella nell'adiacente area cani. "È importante imparare a proteggere gli alberi. Oggi più che mai"- ha sottolineato Frau- Sono dei formidabili alleati per mantenere in salute la terra e i suoi abitanti, senza contare la bellezza che sono in grado di regalare". Verde e valori. "Quest'anno la Festa degli alberi è simbolicamente dedicata all'accoglienza alla solidarietà", ha detto Roberta Sanna, presidente di Legambiente Cagliari.