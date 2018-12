Science Tour: quasi 2mila partecipanti

Chiuso il Science Tour 2018: quasi duemila partecipanti in tutta la Sardegna. Ha percorso più di tremila chilometri, si è fermato in sei località della Sardegna per nove diversi appuntamenti, cui hanno partecipato circa 1.700 persone, tra adulti e ragazzi. Il van del 10Lab, il Science Centre di Sardegna Ricerche dedicato alla promozione e alla diffusione della cultura scientifica, ha chiuso il suo primo tour della scienza a Oliena, dopo essere partito da Cagliari e aver fatto sosta a Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia e, infine, Oliena. Ma le attività del centro proseguono e si intensificano all'edificio 10 del Parco scientifico e tecnologico di Pula, dove ha sede il 10Lab.

Durante gli appuntamenti del tour, alcuni inseriti in manifestazioni regionali come il Festival Scienza e la Notte dei Ricercatori, i partecipanti hanno potuto assistere e partecipare attivamente ai laboratori animati dai giovani dello staff del 10Lab. Le attività sono state dedicate a un pubblico molto vasto, dai più piccoli agli adulti, con una particolare attenzione alle famiglie, che attraverso i vari laboratori incentrati sul Tinkering classico e digitale, demonstration, discussion game, coding e robotica, sono stati stimolati a costruire oggetti complessi con materiali semplici per acquisire l'abitudine a risolvere problemi utilizzando la scienza, la creatività e l'esperienza.

Ma nella sede del 10Lab l'attività continua e si moltiplicano le visite delle classi che arrivano da tutta la Sardegna: fino a oggi sono già 1.500 gli studenti che hanno visitato il centro e oltre 2.000 quelli prenotati fino alla fine dell'anno scolastico, per partecipare ai laboratori e passare una mattinata con la scienza nella sede di Sardegna Ricerche. Per gli insegnanti che vogliono portare i loro studenti, la possibilità è aperta ancora per tutto l'anno scolastico.