Col.Cavallaro, informazione fondamentale

(ANSA) - SASSARI, 14 DIC - "Rafforzare il rapporto di reciproca fiducia e collaborazione, che è alla base di un'informazione corretta e fondata sui fatti, per aiutare la collettività a percepire il lavoro fatto da questo corpo di polizia economico-finanziaria per la sicurezza del territorio e del Paese". Così il comandante provinciale della Guardia di finanza di Sassari, colonnello Giuseppe Cavallaro, incontrando gli operatori locali dell'informazione per la prima volta dal suo insediamento. All'incontro, ospitato nella sala conferenze delle tenute Sella&Mosca di Alghero, hanno partecipato i comandanti dei reparti territoriali e dei reparti operativi che dipendono direttamente dal comando provinciale di Sassari.

Se è fondamentale l'attività condotta dalle Fiamme gialle per contrastare i reati di natura economica e finanziaria e la diffusione di fenomeni criminali sempre più complessi e sofisticati, nella strategia operativa di Cavallaro è ritenuta fondamentale anche la comunicazione, mirata da un lato a raccontare quel che avviene e disincentivare in questo modo l'illegalità e dall'altro a spiegare la corretta dimensione di fenomeni criminali, rassicurando i cittadini anche attraverso "il prezioso ruolo dell'informazione". (ANSA).