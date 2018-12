72enne muore schiacciato dalla sua auto

Incidente mortale nelle campagne di Escalaplano: Giovanni Boi, un allevatore in pensione di 72 anni è stato ritrovato cadavere, schiacciato sotto la ruota posteriore della sua Fiat Panda, questa mattina all'alba, sulla strada vicinale di Santa Barbara che porta al terreno della vittima. A dare l'allarme è stato il nipote di Boi, preoccupato per il suo mancato rientro a casa, ieri sera. E' stato lui a mettersi alla ricerca del congiunto e a ritrovarlo all'alba ormai privo di vita.

Difficile ricostruire la dinamica esatta dell'incidente: ci stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Jerzu, guidati dal capitano Alessandro D'Auria. L'auto del pensionato è stata trovata fuori dalla carreggiata, per rimuoverla sono intervenuti i vigili del fuoco. Una prima ipotesi, è che l'uomo sia sceso dalla Panda per rimetterla in strada, ma non ce l'ha fatta finendo sotto una ruota. I medici del 118, dopo un primo esame esterno del corpo, attribuiscono la morte allo schiacciamento del torace. Per fugare ogni dubbio, la Procura di Cagliari ha disposto l'autopsia.