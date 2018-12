Travolti durante soccorso, grave 45enne

Si sono fermati e sono scesi dall'auto per prestare soccorso agli occupanti di una Fiat Panda che si è ribaltata sulla Statale 131 Dcn all'altezza di Budoni, direzione Olbia, ma in tre vengono travolti da un furgone che piomba su di loro: gravissime le condizioni di uno di essi, Gianluca Borsetti, un 45enne di Cagliari, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Olbia e subito trasferito all'ospedale Civile di Sassari. Gli altri due sono rimasti feriti in maniera lieve e sono ora sotto osservazione all'ospedale di Olbia.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale arrivata sul posto, tutto è successo intorno alle 16 quando la Fiat Panda, forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, si è ribaltata lasciando illesi gli occupanti. Gianluca Borsetti è sceso dalla sua Bmw per prestare soccorso e si sono fermate anche altre due persone a bordo di una Opel Corsa. In quel momento è sopraggiunto il furgone che ha travolto sia Borsetti che le persone a bordo della Opel.

Gli agenti della Polizia stradale di Nuoro al comando del dirigente Giacinto Mattera stanno effettuando i rilievi per accertare le responsabilità. L'autista dell'autocarro è risultato negativo all'alcool test, sono in atto gli accertamenti per verificare se ha assunto droghe.