Rapinato tabacchino, bottino 45mila euro

Banditi in azione in via Bosco Cappuccio, nel quartiere San Michele a Cagliari. Presa di mira una rivendita di tabacchi: il bottino è di 45mila euro più biglietti Gratta e Vinci. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 7. Tre persone con i volti coperti da passamontagna hanno fatto irruzione nella rivendita e minacciando il commesso con una pistola gli hanno imposto di consegnare il denaro. Presi i soldi, i banditi si sono allontananti a bordo di un'auto. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della squadra volante, ma i malviventi erano già riusciti a far perdere le tracce. In via Bosco Cappuccio sono poi intervenuti gli investigatori della squadra mobile che hanno avviato le indagini.