TripAdvisor, Sa Mandra al top in Italia

Il migliore ristorante d'Italia? Per TripAdvisor, in vetta alla classifica Traveler's Choice Restaurants 2018, nella fascia di prezzo media, c'è l'agriturismo Sa Mandra, ad Alghero. La giuria? I clienti. La graduatoria è stata compilata sulla base dei feedback di chi è andato a mangiare nei locali. Il premio è diviso in due categorie: ristoranti di lusso e ristoranti fascia media. Se il ristorante Villa Crespi, in provincia di Novara, è il miglior ristorante di lusso in Italia, nella fascia media la scelta è caduta sul nord Sardegna.

Commenti lusinghieri. "Una cena? No, un'esperienza meravigliosa", questo è uno degli esempi. Ma ce ne sono tanti altri: "gli ospiti non godranno solo di una buonissima e ricchissima cena, ma anche di un percorso enogastronomico alla scoperta dei veri sapori sardi", "Un nome, una garanzia". Un grande orgoglio per la famiglia Murrocu, capace negli ultimi 30 anni di portare l'azienda Sa Mandra ad altissimi livelli.

L'agriturismo Sa Mandra, come ricorda Coldiretti, è un esempio di multifunzionalità e soprattutto di turismo esperienziale. "Una azienda circolare all'avanguardia con una cucina guidata maestosamente dalla padrona di casa Rita Pirisi e dall'agrichef Fabrizio Murrocu in cui si portano a tavola i prodotti dell'azienda e che racconta la Sardegna più autentica, quella agropastorale - spiega l'organizzazione - Il riconoscimento è la conferma del grande successo del fenomeno agrichef, i cuochi contadini di Campagna Amica che cucinano i prodotti agricoli da loro stessi coltivati recuperando le antiche ricette della tradizionale".