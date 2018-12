Cagliari agli ottavi in Coppa Italia

Il Cagliari sperimentale non tradisce: i rossoblu battono il Chievo al Bentegodi e approdano agli ottavi di finale della Coppa Italia pescando i gol dalla "panchina". Cerri, tre presenze e zero gol in questo inizio di stagione, si è sbloccato portando in vantaggio la squadra di Maran. Ed è tornato alla rete anche Pisacane, ultimo goleador al Sant'Elia: colpo di testa vincente festeggiato con una schitarrata immaginaria dedicata all'infortunato Castro, appassionato di musica. Un ritorno in campo decisivo, quello del difensore, dopo tre partite fuori: l'ultima gara in campionato era stata quella con la Juventus.

Ma, al di là della possibilità di contendersi l'accesso ai quarti con l'Atalanta (il 10 dicembre il sorteggio stabilirà la sede della gara), quello che è piaciuto di più al mister è stata la risposta di chi finora ha giocato poco o nulla. Per esempio in difesa subito positivo è stato l'impatto di Rafael, chiuso in campionato dall'azzurro Cragno. Ed è stata una bella sorpresa Pajac sulla sinistra, finora mai utilizzato. Per la prima volta Maran ha anche provato Pisacane sulla fascia destra come ai tempi di Rastelli. Ed è andata bene: il tecnico sa di avere un'alternativa in più. Davanti la nota positiva è stata Cerri: bravo soprattutto a chiamare il passaggio di Faragò con un inserimento centrale in cui ha sfruttato tutta la sua forza fisica per prendere posizione davanti all'avversario attaccato addosso. Ma il migliore in campo è stato Faragò: il ritorno da interno gli ha fatto bene. E gli assist del primo e del secondo gol sono stati suoi.

Il test non poteva avere esito migliore. Soprattutto dopo la prova di ieri, dovrebbe essere lui il sostituto (anche se con caratteristiche diverse) dello squalificato Barella per la gara di sabato con la Roma. Per il Cagliari poco tempo per riposarsi: il giorno dell'Immacolata arrivano i giallorossi, poi il 16 sbarca il Napoli. Il trittico più difficile dell'anno si concluderà il 22 dicembre a Roma con la Lazio.