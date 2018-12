Pmi:76mln stanziati da Credem nell'Isola

Settantasei milioni di euro di finanziamenti stanziati nel 2018 per le piccole e medie imprese della Sardegna. Con il potenziale coinvolgimento di un migliaio di aziende in un bacino che comprende anche artigiani, agricoltori e liberi professionisti. Sono gli interventi del gruppo Credem nell'Isola per l'anno in corso. Il plafond, ancora disponibile sino al termine del 2018, ha tra i suoi obiettivi anche quello di gestire le esigenze di liquidità, generalmente accentuate verso fine anno, per il pagamento di tredicesime, acconti per imposte di fine novembre, anticipi Iva, oltre ad altre necessità quali il finanziamento del magazzino o il pagamento anticipato dei fornitori.

Il gruppo Credem è presente in tutta Italia con 661 tra filiali, centri imprese e negozi finanziari, 6.231 i dipendenti, 821 consulenti finanziari con mandato, 190 subagenti e 95 agenti specializzati nella cessione del quinto dello stipendio. A livello nazionale sono 9 i miliardi di euro stanziati nel corso del 2018 per 100 mila piccole e media imprese.

"I risultati del gruppo ed il contesto economico ci hanno spinto a puntare sulle piccole e medie imprese con decisione incrementando il plafond a loro favore - spiega Gabriele Decò, responsabile commerciale small business di Credem. Nel 2017 abbiamo creato una rete dedicata alle Pmi con 60 centri small business supportati da una squadra di professionisti focalizzati sullo sviluppo della nuova clientela. Nel corso del 2018 abbiamo anche effettuato investimenti su persone, formazione e IT che ci consentiranno di offrire un servizio sempre più in linea con le esigenze delle Pmi".