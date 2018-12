Disperso in battuta pesca, trovato corpo

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Giuseppe Repetto, il pescatore di 71 anni disperso nel tratto di mare tra Carloforte e Portoscuso durante una battuta di pesca. La Guardia costiera ha individuato il cadavere dell'uomo: è in località Punta Salina, a Calasetta, e ora sono in corso le operazioni di recupero.

Il corpo sarà poi trasportato a Postoscuso dove saranno eseguiti ulteriori accertamenti. Il fratello aveva già indicato ai soccorritori il punto in cui il pescatore aveva gettato in mare il palamito. L'ipotesi più probabile è che Repetto sia finito in acqua mentre cercava di recuperare l'attrazzettura con il pescato e non sia poi riuscito a risalire sulla barca.