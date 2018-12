Trivani dominano mercato casa nell'Isola

Trivani dominatori del mercato immobiliare in Sardegna: sono la tipologia di casa più richiesta e offerta in tutta l'isola. Lo dice il report dell'Ufficio studi di Tecnocasa. A Cagliari e Sassari circa il cinquanta per cento della domanda riguarda proprio gli appartamenti con tre stanze.

A Carbonia si arriva addirittura al 75 per cento, mentre Oristano e Tortolì viaggiano intorno al 60 per cento. Domanda che però non incontra esattamente l'offerta. Perché a Cagliari, ad esempio, i trivani in vendita non superano il 35 per cento delle tipologie di appartenenti messi sul mercato.

E così Sassari che si ferma al 32 per cento. A Oristano invece l'offerta è sbilanciata sui quadrivani, addirittura al 78 per cento. Ma anche a Sassari sono in vendita più quadrilocali (38%) che trilocali (32,4%). Per i monolocali si arriva a un massimo dell'offerta a Olbia con il 6,6 per cento. Ma in generale non si supera il cinque per cento. Poche richieste per gli appartenenti più grandi: 4,5 per cento a Cagliari, 2,2 a Sassari e 1 a Oristano.