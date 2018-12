Sardegna, Desogus candidato M5S

(ANSA) - CAGLIARI, 4 DIC - Il candidato governatore del Movimento Cinquestelle per le elezioni regionali della Sardegna di fine febbraio 2019 è Francesco Desogus, 58 anni e dipendente pubblico della Città Metropolitana di Cagliari. Desogus è stato incoronato con 450 voti presi nel secondo turno delle regionarie online celebrate oggi sulla piattaforma Rousseau. E' arrivato secondo con 422 voti Donato Forcillo, terzo Gianluca Mandas con 261, quarta Anna Sulis con 134 e quinto Marcello Cherchi con 83 voti. Il M5s ha quindi di nuovo un candidato dopo che aveva dovuto rinunciare alla corsa di Mario Puddu, ex sindaco di Assemini, vincitore alle prime regionarie e poi condannato ad un anno per abuso d'ufficio.