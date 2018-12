Rogo distrugge bar-ristorante ad Alghero

Un incendio divampato poco prima dell'alba ha distrutto il chiosco-bar e ristorante La Conchiglia di Alghero, sul litorale davanti alla pineta di Maria Pia. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Gli investigatori sono impegnati alla ricerca di qualche telecamera nelle vicinanze - il locale non dista tanto dall'ospedale marino - per capire chi possa essere il responsabile dell'atto incendiario.

L'ipotesi più accreditata è infatti che il rogo possa essere di origine dolosa, anche se più che a un avvertimento o a una ritorsione si pensa a un atto vandalico, l'ennesimo di una serie di danneggiamenti e raid che si sono verificati nelle ultime settimane. La Conchiglia, storico e rinomato locale per la ristorazione turistica di Alghero, qualche settimana fa aveva già subito dei danni a causa delle forti mareggiate.