A Cagliari il "Vodafone esport tour"

(ANSA) - CAGLIARI, 1 DIC - Sport elettronici, in breve Esports, a Cagliari sabato 1 e domenica 2 dicembre. Dopo la presenza alla Milano Games Week e al Lucca Comics & Games, arriva in Sardegna il torneo itinerante "Vodafone esport tour powered by Esl". I giocatori, anche non professionisti, potranno sfidarsi a Clash Royale e diventare campioni della loro città.

Dopo Cagliari (centro commerciale Le Vele) la competizione proseguirà in altre 8 città italiane (Padova, Napoli, Venezia, Bari, Palermo, Bologna, Bergamo e Roma) e, al termine del torneo, i vincitori di ogni tappa parteciperanno alla finalissima online.

Il campione potrà così accedere alla Summer season 2019 del campionato nazionale Esl Vodafone championship per giocare con i professionisti. E magari vincere un viaggio a New York per due persone e due biglietti premium per Esl One New York 2019. Oggi gli Esports sono uno dei fenomeni con i maggiori tassi di crescita a livello internazionale: nel 2018 si stima giungerà ad un giro d'affari di 906 milioni di dollari con l'obbiettivo di arrivare ad oltre 1 miliardo e 650 milioni nel 2021.(ANSA).