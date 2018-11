Coppa America: Cagliari ospiterà tappa

La Prada cup è stata varata ufficialmente poco fa nello Yacht club de Monaco. Si tratta della selezione degli sfidanti alla 36/a America's cup (in programma a Auckland nel 2021) che sostituisce di fatto la Louis Vuitton cup. La novità riguarda la scelta di Cagliari come sede di una tappa delle America's cup World Series, ossia una delle regate di preparazione alla grande sfida finale: appuntamento a metà ottobre dell'anno prossimo.

Il capoluogo sardo da qualche anno è il quartier generale di Luna Rossa, che gareggia sotto il guidone del Circolo della vela Sicilia di Palermo. Le World Series dovrebbero essere in tutto sei (ma una potrebbe saltare): due nel 2019 (una è in bilico), tre nel 2020, una nel 2021 e farà da antipasto alla Prada cup. Attualmente i team regolarmente iscritti sono: Luna Rossa challenge - primo sfidante ufficiale - American Magic, Ineos UK e naturalmente il 'defender' Emirates Team New Zealand. Le iscrizioni si chiuderanno alle 5 del mattino di domani (ora neozelandese).

"La Sardegna ancora una volta dimostra di avere tutte le carte in regola per organizzare e ospitare eventi di levatura internazionale. Accogliere nella nostra regione la prima fase di una competizione sportiva così antica e prestigiosa, in grado di garantire ampia visibilità internazionale, è certamente motivo di soddisfazione", dice il presidente della Regione Francesco Pigliaru.

"L'arrivo dell'ACWS - osserva Barbara Argiolas, assessora del Turismo - è il culmine di un lavoro che, negli anni ha visto la Regione impegnata a ospitare e supportare eventi sportivi sempre più importanti. Abbiamo le condizioni ideali per ospitare un appuntamento della più importante manifestazione di vela del mondo: mare con vento costante, infrastrutture sempre migliori, professionalità di altissimo livello, grandi capacità organizzative e l'entusiasmo dei sardi per una manifestazione di questo livello. Per chi non la conosce, la Sardegna sarà una grande - e spero bellissima - sorpresa". Soddisfazione anche del sindaco di Cagliari Massimo Zedda: "La Prada Cup sarà una nuova e importante vetrina per il nostro mare e per tutto il territorio".