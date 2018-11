Testata a un giocatore, Daspo di 5 anni

Un Daspo, il provvedimento di allontanamento dagli stadi, della durata di cinque anni è stato emesso dal Questore di Cagliari nei confronti di un 46enne di Fluminimaggiore. L'uomo, assistente arbitrale di parte, designato dalla società del Buggerru, con funzioni di guardalinee al 19' minuto del secondo tempo dell'incontro tra Il Buggerru e il Monreale Calcio, ha colpito al volto con una testata un giocatore della squadra ospite che era impegnato a raccogliere i palloni a bordo campo per accelerare le operazioni di rimessa in gioco. Il giocatore ha riportato ferite guaribili in 7 giorni.

A causa dell'episodio anche tra le due tifoserie si sono riscaldati gli animi e sugli spalti ci sono stati tafferugli tanto che l'arbitro ha sospeso la partita. La Digos ha avviato gli accertamenti sull'episodio e una volta identificato il 46enne è stato emesso il Daspo.